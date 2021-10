KA NUTMINE PÕLETAB! ⟩ Äärmusliku veeallergiaga naine pelgab paaniliselt nii vihma kui oma higi

21-aastasel naisel on Aquagenic Pruritus, allergia, mis mõjutab ainult väga vähe inimesi kogu maailmas ja millel pole teadaolevat põhjust. Harvaesinev seisund tähendab, et kuigi Niahi elundid ei ole allergiast kaasatud ja ta saab endiselt vett juua, ei tohi tema nahk veega kokku puutuda. Kõik, alatest vihmast, tema enda pisaratest ja higist uriinini, põhjustavad piinavaid allergilisi reaktsioone.

Naine selgitab, et pole tähtsust, kuhu nahapinnale veepiisk satub, see tekitab temas laialikiirgavat põletavat valu. Kui ta näiteks vannis käib ehk üleni märjaks saab, on allergilised sümptomid nii tõsised, et tihtipeale jääb Niah kurnatusest magama. «Peale pesemas käimist on mu keha tunde valudes,» kirjeldab naine kõige tavalisemat igapäevast protseduuri. Seetõttu ei saa ta enam tööl käia vaid on jäänud koduseks.