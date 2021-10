SODIAAGISOSINAD ⟩ Neljapäeval kasuta oma õnne, laupäeval ole valmis metsikuteks emotsioonideks!

Soovitused nädalaks

Karikate neli sümboliseerib iseendasse vaatamist, aga ka valikuid. Vahel jääme me enda analüüsimisse ja oma mõtetesse nii kinni, et ei märka võimalusi, mida elul meile anda on. Või kui märkamegi, kirtsutame nina, tundes, et need variandid pole ikka päris need. Karikate neli julgustab meid endast natuke väljapoole vaatama – tõstma pilku ja teadvustama neid ilusaid kingitusi, mida elul meile pakkuda on. Võta see pakkumine vastu, see teerada on väärt, et sel natuke kõnniksid ja vaataksid, mis saatusel sulle varuks on.