NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal toob nii õnne kui ka intensiivseid emotsioone

Sel nädalal Kuu üha kasvab ja sellega koos uued algused idanevad ning energia pöördub üha enam väljapoole. On aeg, et väljuda mugavustsoonist ja tegutseda – nüüd tuleks hoolitseda aktiivselt kõikide käimasolevate projektide eest. Tasub pidada silmas, et kuni reedeni on taevased seisud võrdlemisi harmoonilised ja tasakaalukad, kuid nädala lõpus hakkavad kogunema pinged.