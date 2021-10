7 märki, et sind seob klammerduv energeetiline side

Klammerduvad sidemed on kui nähtamatud nöörid kahe inimese vahel, mis hoiavad minevikumustrid elavana, nii et need jätkuvad tänasesse päeva, isegi kui see inimene sinu kõrval enam ei ole. Sellel võib olla mitmeid tagajärgi, mis mõjutavad vaimset ja emotsionaalset tervist: