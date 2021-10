Pererahvas oli lehti riisuvat noormeest nähes nii meeldivalt üllatunud ja heas mõttes šokeeritud, et ei taibanud ega jõudnud meest tänadagi. Hauaplatsile läinud naise sõnul on nad pikalt omakeskis arutlenud kes on see sugulane või tuttav, kes alati tühjad küünlatopsid ja lillerootsud minema on viinud.