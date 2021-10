Tänane vaimse tervise päev on pühendatud üksildusega toimetulekule

«Kindlasti puudutab üksildus väga teravalt vanemaealisi, kellest 45% tunneb end Eestis üksi,» rääkis sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. «Erilist muret tekitab ka laste ja noorte vaimne tervis, kelle seas suurenes covid-19 kriisi perioodil suitsiidikäitumine. Praegu kurdavad pea pooled noored masendunud meeleolu ning umbes iga kümnes noor on depressioonis. Kui laste puhul avaldusid kriisi mõjud vahetumalt, siis täiskasvanud inimeste reaktsioonid kriisile võivad ilmneda väikese viivisega,» selgitas Merike Sisask, kelle sõnul on oluline inimesi murega mitte üksi jätta ja märgata lähedasi enda ümber.

Vaimse tervise kuu ja messi eestvedaja VATEK-i juht Ott Oja toonitas, et nii ootamatult kui ka pikema perioodi jooksul tekkinud üksildust saab leevendada, oluline on säilitada lootus ja otsida õigeaegselt abi. «Takistuseks võib saada vanuseline diskrimineerimine ja üksilduse häbenemine, mille tagajärjel sulguvad paljud veelgi suuremasse isolatsiooni. Pideva kiire tempo juures tuleks võtta aega lähedaste märkamiseks ja vajadusel neile toeks olla. Seda nii kogukonna kui ka perekonna tasandil,» rääkis Oja.

Just seetõttu on seekordne vaimse tervise kuu pühendatud üksildusele, et aidata inimestel luua elus paremaid suhteid, olla toeks üksildasele või enda üksildusega paremini toime tulla.

Avasõnad peab messil sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kelle sõnul on riigi vaatest oluline teha kõik selleks, et vaimse tervise tugi oleks vajadusel inimesele võimalikult lähedal ja kättesaadav. Nii on näiteks ka järgmise aasta riigieelarvesse arvestatud kolm miljonit eurot vaimse tervise tegevuste toetuseks. «Oluliseks märksõnaks on ennetustegevusse panustamine, et inimesed julgeksid abi otsida ja probleeme nende algstaadiumis teadvustada, kui abistajate ring saab olla oluliselt laiem,» märkis Riisalo.