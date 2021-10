Teadlased on välja töötanud depressiooni raviva implantaadi

Teadlased on loonud tikutoosi suuruse seadme, mis paigaldatakse inimese pähe ja ühendada teatud viisil ajuga. Implantaat töötab pidevalt. Eksperdid, eesotsas Catherine Skangoga California ülikoolist, selgitavad, et uus seade erineb analoogidest selle poolest, et šokeerib aju vaid siis, kui seda vaja on, vahendab Nature Medicine.