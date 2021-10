Aeg on selline, et suuremale sündmusele niisama sisse jalutada ei saa. Uksel küsitakse Covid-19 vaktsineerimispassi, läbipõdemistõendi või negatiivse testitulemuse ette näitamist. See on harvendanud ka moeinimeste ridu. Kuid suurimad fännid on alati kohal. Kes nad on?