Mart Normet kaitseb end koroonakraega: «Kuidas me ainult kaltse näo ette topime?»

Teletopi saatejuht Mart Normet ja tema kaunis abikaasa Britt pakkusid valdavale minnalaskmismeeleolule värskendavat vaheldust ja ilmusid eilsele Duo Meedia peole innovaatilise maskiga. Kummalgi plinkis kaela ümber futuristlikku ehet meenutav Respiray «koroonakrae».

«Ma olin hämmingus, kui vähe sellest teati,» rääkis Normet. «Olin kindel, et kõik teavad seda hädavajalikku toodet, Eesti leiutatud võimsat asja, mida pandeemia tingimustes on tõesti vaja. Aga inimesed tulid uudishimulikult uurima - mis ufoasi see on? On see mõni uus moeaksessuaar? Ja me olime peol ainsad Respiray kandjad. Ma oleks eeldanud, et meid on seal palju rohkem.»

Tegemist on tegelikult juba selle aasta 22. veebruaril lansseeritud Eestis loodud innovaatilise tootega, mida pandeemia käes vaevlev maailm kriitiliselt vajab. Tehnoloogiafirma taga on ettevõtja Indrek Neivelt. Kaitse toimib UV-C kiirguse abil, mis puhastab ära inimese poolt sisse hingatava õhu, tappes 99% viiruseid. Mitte ainult Covid-19 haigustekitajat, vaid kõik viirused.

Maski kantakse nagu kaelakeed. Kuna nägu jääb vabaks, ei varja see kandja miimikat ega muuda inimest anonüümseks, mis hõlbustab suhtlemist.

«See tehniline lahendus aitabki ennast inimesena tunda,» on Normet rahul. «Koroonanumbrid on läinud nii suureks, et mul tekkis täitesti mõistlik ärevus. Kuidas minna suurde seltskonda, kus inimesed on lähedal? Ja kui tuleb maskiga minna, siis mulle tundub, et pole mõtet üldse minna. Kuidas me ainult kaltse näo ette topime? Enamik inimesi ei oska pealegi maski korralikult kanda. See ei saa olla ainus lahendus. Tahaks ju ka naeratada ja suhelda! Proual on ilus meik. Iga innovatsioon võib tunduda alguses veider, aga mulle sümpatiseerib ka see, et lahendus on keskkonnateadlik. Ühekordsete maskide kasutamine on massiivne prügitootmine.»

Eemalt vaadates tõepoolest veidi ufolaeva meenutav leiutis tekitab ka kõhklusi - kui palju see kaalub? Kui palju peab kandja objekti paigal hoidmiseks puisemalt liikuma?

«Meie kaasaga kandsime seda eile esimest korda,» jagab Normet lahkelt kogemusi. «Ja saan kindlalt öelda, et selline kaitse on tegelikult palju mugavam kui mask! Natuke pelgasime, et äkki rõhub õlale, aga ei midagi sellist. Ta puhub kolmel erineval kiirusel ja olen kuulnud, et mõnel võib veidike silma kuivatada. Minul polnud ka seda probleemi.»