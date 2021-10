Kui partner kallistab sind selja tagant, on see tõesti väga oluline.

See avaldab teie suhte kohta kümme järgmist asja:

1. See on külgetõmbe ja kiindumuse märk.

2. See näitab, et ta tõesti hoolib sinust.

4. Ta on sinuga rahul.

6. Sul on tugev füüsiline side.

8. See on märk, et ta usaldab sind.