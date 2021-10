PILK TAEVASSE! ⟩ Täna õhtul saabub drakoniidide meteoriidisaju tipphetk

Seda iga-aastast vaatemängu näeb kõige paremini põhjapoolkeral, kui taevas on pilvitu ja valgusreostust vähe. Meteoriidisadu põhjustab Maa liikumine läbi komeedi 21 P/ Giacobini-Zinneri saba. Tegemist on pisikese komeediga, mille diameeter on umbes kaks kilomeetrit.