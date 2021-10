Euroopa terviseamet hoiatab: ärge reisige Eestisse!

Tumepunane tähendab, et riigis või piirkonnas on koroonapositiivsete testide arv viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta rohkem kui 500 ning sellistesse riikidesse reisimist ilma tungiva vajaduseta tuleks vältida. Ühtlasi viitab tumepunane tähistus madalale vaktsineerimistasemele.

FOTO: European Centre for Disease Prevention and Control

Euroopa terviseametina tegutsev ECDC avaldab iga nädal värvikaarte, kus riigid on vastavalt nakatumise tasemele tähistatud kas rohelise, kollase, punase, tumepunase või halli värviga. Selle põhjal kujundavad EL riigid reisipiiranguid. Nüüd on ECDC teinud ettepaneku nakatumiste arvule tuginev reisimise ohuhinnang asendada vaktsineerimistaseme kaardiga, sest nenditakse, et valgusfoori kaardil on omad nõrgad kohad.