VAATAME TULEVIKKU ⟩ Tiigriaasta astroloogia lubab: 2022 tuleb kui sõõm värsket õhku!

Kuninglik Tiiger on tuntud oma tarkuse ja arukuse, aga ka ettearvamatu temperamendi poolest, niisiis võib oodata, et 2022 toob meile nii tõuse kui langusi. Kuna tegemist on vee juhitud Tiigriga, siis vesi elemendina natuke pehmendab teravaid nurki, samas aga peame ise tublisti vaeva nägema, et oma emotsioone kontrolli all hoida ja mitte provokatsioonidele alluda.