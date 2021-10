Isiklikud lood koolikiusamisest toovad kananaha ihule. Kuid tavaliselt me neid ei kuule - kannataja tunneb end sedavõrd ummikusse aetuna, et ei julge ega suuda rääkida. Helen murrab vaikuse, et aidata endasarnaseid kannatajaid. Vaimne tervis vajab praegu tähelepanu rohkem kui kunagi varem!