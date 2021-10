Nõid lubas mehe needusest vabastada, kuid hoopis...

Seansi ajal pani Adams kliendile tarokaarte ning selgus, et tema abielule on needus peale pandud. Kaardimoor väitis, et mehe endine tüdruksõber oli võimsa nõia juures käinud ja nüüd on mees ning tema lähedased hukule määratud. Kuid kohe pärast neid sõnu rahustas kaardimoor väidetavalt neetud Restrepo maha ja kinnitas mehele, et viie tuhande dollari eest saab ta abielupaari needusest vabastada ja nende suhte päästa.