NAISTEJUTUD ⟩ Eestis on peidetud vägivalda palju – see on viis, kuidas sa saad enda kogemusest teada anda

Kutse küsitluses osalemiseks jõuab enam kui 16 000 elaniku postkasti. Selleks, et statistikaameti uuringutulemused näitaksid ühiskonna tegelikku olukorda, on ääretult vajalik, et kõik uuringus osalema kutsutud võimalusest haaraksid ja uuringus osaleksid. Nii naised kui mehed, noored kui vanad, linnas kui maal. Nii need, kes on väärkohtlemist kogenud, kui ka need, kes seda ei ole. Uuringu küsimustele vastamine võib aidata iseendal aru saada, millised on suhted pereringis, tööl ja väljaspool seda.