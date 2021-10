Endine telenägu ja poliitik Heimar Lenk on ennast aastaid nimetanud paadunud poissmeheks, kuigi see staatus muutus 2015. aastal, kui ta sõudis abieluranda oma kallima Hellega. Kuid vähesed mäletavad, et tegemist pole Heimari esimese abieluga ning kaua vormitud poissmehe-imago sündis tegelikult pärast väga skandaalset lugu esimese naisega.