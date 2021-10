28-aastane Elis: veganlus pole muutnud minu toidukorvi kallimaks

1. Sada protsenti vegan olemisest olulisem on toitu mitte raisata.

2. Veganlus ei pea olema ainult toitumine, see võib olla terve elustiil, mis käib käsikäes ka keskkonnateadlikkusega.

3. Vegan ei tähenda alati tervislikku, see tähendab lihtsalt seda, et selles toidus pole sees midagi loomset.

4. Minu kogemus näitas, et veganlus ei muutnud minu nädala toidukorvi kallimaks.

6. Vegan elustiil peaks olema enda jaoks lõbus ja huvitav, mitte piirav. See tähendab seda, et mingitele isudele järele andmine on täiesti okei.»