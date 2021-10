Iga Eesti naise tagataskus on lugu mõnest eriti veidrast kohtingust, millest heal juhul räägime sõbrannadele veini kõrvale naeru lagistades, halval juhul aga täname õnne, et eluga pääsesime.

Oktoobris on Sõbranna portaali sünnipäev ning nagu õige naine kunagi, ei tea meiegi, kui vanad või noored me täpselt oleme. Aga igal juhul tähistame sel aastal oma sünnipäeva nii, et räägime välja meie toimetuse naiste kõige veidramad kohtingud.