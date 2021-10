HÄLLIPÄEV ⟩ Vladmir Putin 69: Venemaa president tähistab oma sünnipäeva just nii

Peskovi sõnul veedab Putin päeva hoolimata selle tähtsusest tööl. Tema kalender olla juba tihedalt täis. Peskov rõhutas, et Putin ei pea enam viibima eneseisolatsioonis ja piirangud tähistamist ei takista.

Peskov lisas, et traditsiooniliselt plaanib Putin õhtu pere ja sõpradega veeta. «Ta tähistab kindlasti,» ütles Peskov. «See juhtub enamasti.»

On teada, et ühe oma sünnipäeva pidas Putin koos oma kolleegi, Hiina riigipea Xi Jinpingiga. «Me jõime pitsi viina ja viilu mingit vorsti,» meenutas Putin toona.

Ta on oma sünnipäeva tähistanud ka Peterburis (aastatel 2004, 2006 ja 2012). 2014. aastal matkas ta hällipäeval Siberi taigas, aasta hiljem mängis aga koos riikliku hokiliigaga ühe matši, kus skooris seitse väravat.

Kingitustest, mille Putin on saanud, võib välja tuua Ussuuri tiigripoja, kristallist krokodilli ja Kiievi suurvürsti Vladimir Monomahhi mütsi koopia. Peskov selgitas, et enamasti saadetakse kingitused edasi Putini isiklikku raamatukokku ja mees hoiab endale vaid mõned – need, mille saab sõpradelt ja tuttavatelt, vahendab Topnews.ru.