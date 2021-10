Tippmoelooja kinnitab: aastad on naise rikkus!

Sõda selle üle, et modellid moelaval enam haiglaselt kõhnad poleks, hakkab võiduka lõpuni jõudma. Muidugi tervise kasuks! Nüüd on ette võetud uus asi – noorusekultus. Naise parimad aastad ei lõppe kahekümnendate keskel, mis rumal jutt see on?

Vanus annab ainult eeliseid! Naisterahva puhul – minu aastad on minu rikkus. Isegi kui see ei tundu nii, siis süvene ja näed, see on tõesti tõsi! Elukogemus annab naisele trumbid ja oskused, mida noorus kunagi ega kuidagi kompenseerida ei suuda. Noorus võib-olla loeb nendele, kelle jaoks naine on objekt. Kui naine on isiksus – siis see ei loe!