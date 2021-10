HEAD ISU? ⟩ Venemaa koolisöökla pakkus lastele üsna jälgi välimusega toitu

Laste ema tegi ühismeediasse nördinud postituse. Ta on suurpere ema ja seetõttu on nende pere lastele koolitoit tasuta. Kuid lapsed kaebavad, et see ei ole üldse maitsev ega söödav. Juuresoleval pildil on sinine omlett, mida pakuti lastele 4. oktoobril.