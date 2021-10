EKSPERT SOOVITAB ⟩ Tervisest pakatavad mahlad, mis teevad su kehale pai

Toitumisspetsialist Jay Kouin peab ka jõhvikamahla väga kasulikuks. Tema sõnul sisaldab see jook antioksüdante, C- ja E-vitamiine ning on põletikuvastase toimega. Lisaks hoiab see ära südamehaigused ja leevendab reumatoidartriidi sümptomeid.

Arst Mark Hayman ütleb aga, et pärast treeningut tasub proovida aga arbuusimahla. Selles on vähe suhkrut ja see sisaldab aminohapet L-tsitrulliini, mis eemaldab lihastest piimhappe ja ammoniaagi. See aitab toime tulla valu ja väsimusega pärast treeningut, kirjutab Eat This, Not That!