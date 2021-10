Prints William keeldus Harry ulatatud oliivioksast

Kui Lilibet juunis sündis, arvasid mõned, et ehk võtavad Sussexid ette reisi Windsorisse, et lasta laps lossis ristida. Kõlakad aga vaibusid peagi ja just William olevat põhjuseks. «Nii Harry kui Meghan tahtsid tulla ja kindlasti ristimise kuninganna silme all korraldada,» ütles kuningliku pere reporter Neil Sean Expressile. «Kuid sellele tõmmati pidurid peale.»