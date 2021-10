Täna on üks oktoobrikuu kõige paremaid päevi – esiteks on kell 14.05 kuu loomine Kaalude märgis, teiseks aga lõpetab oma «tagurpidiliikumise» Pluuto, mis on kevadest saadik sundinud meid vanu mustreid maha jätma ning kutsunud taassünnile.