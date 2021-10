NÄDALAVAHETUS LEEDUS ⟩ 5 kohta Vilniuses, mis näitavad sulle linna eriti veidrast küljest

Nüüd, kui Leedu maksab turistidele kinni kolmanda päeva ööbimise, tasub eriti Vilniuses rohkem aega veeta. Riigi turismiagentuur Lithuania Travel pani kokku nimekirja alternatiivse vaibiga kohtadest, mis näitavad riigi pealinnast hoopis teistsugust poolt.

1. RoseHip Vegan Bistro. Tulevik on vegan, usuvad selle koha pidajad – täpselt selline neoonsilt tervitab taimetoidunetusiaste ja ka elustiili osas uudishimulikke inimesi. Atmofäär on roosa ja hip, menüü muutub vastavalt hooajale ning restoranis saab mekkida Buddha-kausse, taimepõhiseid burgereid ja veel paljutki.

Aadress: B. Radvilaitės g. 7 and Pylimo g. 22D, Vilnius

2. Black Lodge Cafe Speakeasy. Tahad kogeda elu nagu filmis? Selles «Twin Peaksi» sarjast inspireeritud kohvikus saad astuda ekraanilt tuttavasse nn punasesse tuppa, kuhu mahub vaid kolm inimest. Taustal käib vaid üks lugu, atmosfäär on kõhe, aga üllatavalt hubane. Menüü on siiski piiratud – pakkumisel on vaid kirsipirukas ja «kuradi hea» kohv – sarja peategelase Dale Cooperi lemmikkombinatsioon.

Aadress: Užupio g. 13, Vilnius

3. Užupis. Koht, mida tuntakse riigina riigis. Užupisel on oma valitsus, hümn, traditsioonid ja isegi põhikiri. Siin on rõhuasetus individuaalsel vabadusel, avatusel ja tolerantsil. Põhikirjas on 41 punkti, nende hulgas näiteks «Igaühel on õigus olla õnnelik» ja «Koeral on õigus olla koer». Ilmselt juba kujutled, mis võnkeid piirkonnas tajud. Naudi tänavakunsti, skulptuure, pop-up installatsioone ja ööpäevas boheemlaslikku õhustikku.

4. Peronas. Nagu nimigi viitab, leiab selle koha Vilniuse raudteede lähistelt. See industriaalne baar asub vanas rongijaamis ning ehitati algselt 1950. aastal. Peamiselt istusid seal ümber Peterburi-Varssavi liinil reisijad. Nüüd on see kohalike kogunemiskoht, kohati ka kunstigalerii ning koduks kohalike seas kuulsaks saanud Tony Soprano skulptuurile, mille autoriks on Donatas Jankauskas.

Aadress: Geležinkelio g. 6, Vilnius

5. Baltic Shamans. Užupise südames asuv Balti šamaanide kunstigalerii ja pood on võtnud luubi alla Leedu paganlikud traditsioonid ja kunstid. Kauba hulgast leiab kivist aksessuaare, autentseid Leedu muusikariistu, mesilasvahaküünlaid ja palju muud. Pood avati vaid paar aastat tagasi, kuid on juba kõige populaarsem suveniiride soetamise koht nende jaoks, kes tahavad Leedust kaasa võtta midagi eriti unikaalset ja autentset.