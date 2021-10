Nõid Ingrid õpetab: rituaal, millega tänast pimedat aega enda kasuks maksimaalselt ära kasutada

Kuna noorkuu tähistab kogu kuutsükli esimest faasi, on noorkuu fantastiline ja võimas ka uuteks algusteks. Füüsiliselt ja vaimselt on see puhastumise aeg ning siin on salajane peidetud võimalus lahti lasta kõigest, mis sind tagasi hoiab. Noorkuu ajal on ülimalt soodne aeg jätta hüvasti nende asjadega, mis meid enam ei teeni. See on kuu kõige rahulikum aeg, mis teeb täiuslikuks ka uute plaanide koostamise, eesmärkide selgeks tegemise ja uute kavatsuste seadmise ilma kiirustamiseta ning tulemust ja selgeid sihtkohti silmas pidamata. Just noorkuu ajal on aeg külvata need ideede seemned, et need vabalt kasvama lasta ning seejärel teha kõik endast olenev, et meelitada soovitut enda ellu. See tähendab tegutsemist, mõtlemist ja eksisteerimist kooskõlas oma seatud eesmärkide ja unistustega.