«Mõtle korra, et mida teeksid sina, kui su kõrvalmajas oleks baar, mille ümber on kõik nii valesti, kui vähegi olla annab? Kui avaliku korra rikkumised, laaberdamine ja kodurahu röövimine kestab aastaid ja on tegelikult jäämäe tipp, sest pidutseva seltskonnaga käivad avalikult kaasas narkootikumid ja (tuli)relvad? Kas see oleks selline koht, kus sa oma lapse aeda mängima julgeksid saata?