Meil kõigil toimub elus vähemalt paar korda suur muutus seoses sellega, mille poole me pürgime ning mis annab meile turvalisust ja kindlust. Astroloogias peegeldab seda hästi progresseerunud Kesktaevas (Medium Coeli ehk MC ehk seniit), mis muudab sodiaagimärki korra umbes 30 eluaasta jooksul. Kui sünnikaardis on Kesktaevas (sisuliselt 10. maja tipp) näiteks Vähi 20. kraadis, siis progresseerunud kaardis liigub see iga aastaga umbes kraadi võrra edasi, nii et 10-aastaselt jõuab selle see Lõvi 0 kraadi.

Kestaevas kirjeldab meie kõrgemaid pürgimusi ja seekaudu ka üldist elusuunda. Läbi Kesktaeva jääme me teistele meelde, kuna seal on meie panus ja saavutused. Seal on ka omadused, läbi mille oleme teistele eeskujuks, selline on meie autoriteet. Kõige selgemalt väljendubki see läbi karjääri, aga see võib hõlmata ka muid olulisi missioone meie elus. Vahel viitab see suurele elumuutusele, mis muudab meie staatust ja reputatsiooni - nt kui abielu kellegagi muudab oluliselt meie kuvandit või kui uude kohta kolimisega kaasneb täiesti uutmoodi roll ühiskonnas ja kogukonnas. Kesktaevas näitab, mille poolest oleme kuulsad, aga ka kurikuulsad.