Kolmapäeval toimuv kuu loomine Kaaludes käivitab pöördelise kuutsükli, mil kõik läheb käima ja inimesed kogevad taassündi oma erinevates eluvaldkondades. See on äärmiselt väekas moment, mille jõu suhtes tasub olla teadlik. Loe lähemalt, mida see sinu tähemärgi jaoks tähendab.

Kolmapäeval, 6. oktoobril kell 14:05 täitub järjekordne kuutsükkel ning algab uus - seekord Kaalude sodiaagimärgis. See kuu loomine on eriline, kuna samal õhtul pöördub ka Pluuto direktiivseks (selle näiliselt tagurpidi ehk retrograadne liikumine algas 27. aprillil), tuues kaasa suure väe. Lisaks on Kuu ja Päikesega pundis ka aktiivne, südikas ja võitlushimuline Marss! Et uue kuutsükli seeme saab mulda selliste tugevate lisamõjudega, võib oodata tegusat kuud, mil asjad lähevad liikuma.