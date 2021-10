Mihkel Raud: olen muusikategemist väga taga igatsenud

Mõlemad saatekülalised tunnistasid, et olid koolis parajateks kirstunaeladeks ja suurem aur läks pilliõppele. Mihkel Raual oli kõigile õpetajatele lohutuseks üks kena sõnum: «Teadke, et ükskõik, kui jubedad need tüübid teie klassis ka ei ole, hiljemalt kümne aasta pärast hakkavad nad neid aegu meenutama kui kõige ilusamaid ja teid, kallid õpetajad, armastama veel rohkem kui nad tegelikult juba praegu sisimas armastavad!»

Uue ansambli kokkupanekul mõtlesid Mihkel Raud ja kitarrist Eric Kammiste koos välja, kes võiksid olla need inimesed, kellega koos nad tahaksid mängida. «Aga nende endi käest tuli ka küsida,» naerab Mihkel intervjuus. Esimene ring vastas jaatavalt ja teist ringi vaja ei läinudki. Ideaalsed kandidaadid olid täiesti ootamatult asja algatajate suureks rõõmuks valmis koos mängima. Nii ongi Mihkli uues bändis klahvpillidel Antti Kammiste, trummidel Mikk Simson ja bassikitarril Tõnis Kivisild. Eric Kammiste sõnul käib praegu uue ansambliga aktiivne töö kulisside taga selleks, et kulisside ees ilus ja korralikus pakendis muusika nähtav ja kuuldav oleks.

FOTO: Vasakult: Henri Laumets, Mihkel Raud, Eric Kammiste, Tiiu Sommer

Olulise tõuke oma nime ja näoga muusikategemisele andis tihti esitatud küsimus: «Miks sa seda ei tee?» Mihkel Raud avas oma mõttekäiku: «Niipea, kui selle küsimuse ka endalt küsisin, sain aru, kui palju sellest puudust olen tundnud. Muusikas olen olnud pärast Mr. Lawrence'i lagunemist edasi Singer Vingeris, teinud koostööd Lenna Kuurmaaga ja mõnd väiksemat projekti veel, kuid oma nime ja näoga, saba ja sulgedega muusikategemist väga taga igatsenud. Just seda tunnet, mis muusikat mängides ja esitades tekib.»

Aeg on setitanud Mihkel Raua mõtteid ka keele osas, milles oma muusikat luua ja esitada: «Ei ole mõtet esitada oma publikule laule mingis teises keeles. See on asi, milleni tuleb ise jõuda ja mis vajab veidi mõtisklemist. Noore inimesena kujutasin minagi ette, et ülejäänud maailm ootab kannatamatult minu laule juurde lisaks nendele, mida nad oma kodumaal kuulavad. Selgus, et tegelikult ei oota ja sa saad lõpuks aru, et sinu publik on Eestis ja neile tuleb laulda keeles, mida me iga päev kasutame.» Uue bändi kontsertkavas, milles on tubli 25 lugu, leidub ka ingliskeelset muusikat.