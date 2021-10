Artjom Savitski: mulle meeldib kanda vanaisa pükse!

Fotograaf Kertin Vasser on teinud silmapaistvaid fotosid talentidest, kes on kujundanud oma stiili ja isikupära just Zalandost pärit rõivastega. Nende hulgas on Helene Vetik, Artjom Savitski, Nika Marula, Helena Toater, Andrea Montanaro, Rauno Stein, Vladislav Berezan, Jaan, Raul Esko ja Romet Esko.

Fotonäituse esitlus toimus 4. oktoobril Kultuurikatlas, kus olid kohal nii modellid, fotograaf kui ka mitmed teised Eesti üldsusele tuntud inimesed. Sarnased esemed, mida kandsid pildistamise ajal tuntud näod, on nüüd saadaval ka Zalando e-poes.

Uurisime üritust väisanud kolmelt modellilt, milline on nende isiklik stiil, mis neid riietumisel enim inspireerib, mida see projekt neile andis ja palju muud põnevat.

Disainer ja stilist Helene Vetik triivib enda sõnul ringi kõikides moeajastustes. Fotonäituse avamisel võis teda näha rohelises kleidis, mille alla oli sobitatud valge kõrge kaelusega polo. «Täna olen 90ndates. Naljakal kombel viljelen praegu seda stiili, mis mul oli ajal, kui olin teismeline,» sõnas Vetik, kelle riietumist inspireerib väga palju ka muusika. «Riietus oleneb palju tujust. Vahepeal tahan olla biitlite fänn, siis jällegi tahan olla reivi-inimene.»

Kui Vetik peaks valima vaid ühe värvi, mida elu lõpuni kanda, siis oleks see beebiroosa. «See on piisavalt lõbus värv, et hoida nii mind kui ka teisi heas tujus,» selgitas ta.

Stilisti sõnul oli projekti jaoks riiete valimine paras katsumus, kuid ta jäi tulemusega väga rahule.

Helene Vetik FOTO: Elu24

Mis puudutab eri stiilidega katsetamist, siis kaksikud Raul ja Romet Esko ei löö risti ette millegi ees. Igapäevaelus eelistavad nad siiski praktilisi riideid. «Rõivad peaksid olema sobivad pildistamiseks, kuid samal võiks saada nendega ka kaste tassida,» tõi Raul näite.

Kaksikud kirjeldaksid oma stiili märksõnadega fresh, goofy ja freestyle, mis võiksid tõlkes olla värske, tobe ja vaba. Fotonäituse tarvis valitud hallid ülikonnad sobiksid poiste sõnul aga hästi punase vaiba üritusele, kui nad on ellu viinud oma Hollywoodi vallutamise plaani.

Seniks, kuni kaksikud Hollywoodi vallutanud pole ja päris isiklikku stilisti neil ei ole, küsivad nad nõu oma emalt, kes on moedisainer. «Ma ei tea kedagi, kes oleks nii palju moeajakirju lugenud kui meie ema,» tunnistas Romet.

Rauli ja Rometi sõnul said nad projektist kaasa teadmisi, mis aitavad neil edaspidi fotodel paremini poseerida.

Romet Esko (vasakul) ja Raul Esko (paremal) FOTO: Elu24

Muusik Artjom Savitski jaoks on väga oluline, et rõivad kirjeldaksid teda kui inimest. Siiski peab ta meeles, mis laadi üritusele on ta parasjagu minemas. «Kuna tänane üritus on glamuurne, panin end riidesse viisakalt, ilma et liialt silma paistaks. Kui ma lähen aga lavale, kus on tähelepanu 100 protsenti minu peal, siis riietun vähe värvilisemalt või ekstravagantsemalt.»

Savitski sõnul ei ole aksessuaarid riietest vähem tähtsad. «Kui ma riietun üleni musta nagu täna, siis on just aksessuaarid need, mis silma jäävad,» selgitas muusik.

Enne Zalando korraldatud pildistamist ei oleks Savitski iial läinud kodust välja viigipükste ja sulejopega, kuid nüüd tundub lauljale see kombinatsioon isegi päris lahe.

Muusiku sõnul on tema igapäevane stiil pigem vaba. «Mulle meeldib kanda pusasid, millega on mugav. Samuti teksaseid ja ruudulise mustriga pükse, mis lähevad alt kitsaks. Viimaseid meeldib mulle nimetada vanaisa püksteks,» naljatles Savitski, kes on aastate möödudes hakanud pöörama üha rohkem tähelepanu riiete kvaliteedile. Riietumiseks kogub Artjom inspiratsiooni näiteks teiste artistide muusikavideotest.