Moekunstnik «Karin Grabby-Matthiessen-Baritsch oli keerulise nime ja kirju elusaatusega, pöörast loomingulist fantaasiat tulvil, ekstravagantne, aga lõpmata võluv persoon,» kirjutatakse ERM-i blogis. «Tagasi vaadates on ometi tunne, et sädeluse hõlmas oli ka peidus pool,» on lisanud Vaike Reemann.