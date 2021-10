Naisõiguslasi pahandas kõige kaunimate ja kuumemate naiskandidaatide edetabel

«Kas omavalitsuse juhtimisse kandideerija välimust tohib arvustada? Muidugi tohib, pole keelatud. Kas naiste välimuse arvustamine hoiab naisi poliitikast eemale? Jah, nii näitas Mõttekoda Praxis hiljutine uuring. Kas inimese «kuum» või «kaunis» olek mõjutab kuidagi inimese võimekust oma valijat parimal moel esindada uute kanalisatsioonitorude ehitamisel või lasteaia üle otsustamisel? Ei. No mille pagana pärast, Postimees, te siis esitlete kandidaate selle järgi, et kas nende välimus on «kuum» või «kaunis»? Teie tegevus pelutab uuringupõhiselt naiskandidaate eemale järgmisel korral valimistel kandideerimast. Miks te ometi sellist eesmärki olete võtnud vedada?»