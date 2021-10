34-aastane Gina Dewdney jäi eelmisel aastal beebiootele ja oli šokeeritud, kui talle korralise ultraheli käigus öeldi, et ta ootab kolme last.

Ja meedikud hämmeldusid, kui avastasid, et imikutel on üksainus platsenta: see on äärmiselt haruldane nähtus.