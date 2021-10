SODIAAGISOSINAD ⟩ Homne kuu loomine toob suurimadki unistused käeulatusse

Soovitused nädalaks

Kujutle seda ema või vanaema, kelle juurde minnes on alati laud kaetud, küünlad põlevad, ahjus praksub tuli ning diivanile on seatud sulle pleed, mille alla pugeda ning end mõnusalt tunda. Selliselt poputab sind müntide kuninganna – naine, kes pakub sulle kõiki materiaalseid ja maiseid väärtusi, et elu oleks maksimaalselt nauditav. Spirituaalsed ja hingelised kogemused on elus samuti hädavajalikud, kuid mis mekk oleks elul ilma maiste naudinguteta!