Neli talvepuhkuse sihtkohta, kuhu saab reisida ilma PCR-testita

Kolumbiasse reisides pole vaja esitada negatiivset PCR-testi, puudub karantiin. Ainus nõue on registreerida 24 h enne lendu aadressil migracioncolombia.gov.co (Check-Mig). Soovituslik on telefoni laadida koroona jälgimisäpp .

Dominikaani Vabariik loobus veebruaris 2021 kõikidest reisipiirangutest. Enamike riikide kodanikelt ei nõuta negatiivse PCR-testi olemasolu või testimist saabumisel, puudub ka karantiininõue. Selle asemel tehakse osadele saabujatele hingeõhu kiirtest ning kõikidel mõõdetakse temperatuuri. Positiivse testi ja sümptomitega reisijad paigutatakse karantiini. Need, kel on esitada vaktsineerimistõend, kus viimasest vajalikust doosist on möödas vähemalt 21 päeva või kellel on viimase 72 tunni jooksul tehtud negatiivne PCR-test, on kiirtestist vabastatud. Ei testita ka alla 5-aastaseid lapsi.