Tabati mees, keda kahtlustatakse kolme meditsiinitudengi vägistamises ja tapmises

Uurijad jõudsid pärast kohtupatoloogide uuringuid järeldusele, et kolm tütarlast vanuses 17, 19 ja 20, olid enne tapmist vägistatud. Lõikehaavu leiti ka kõigi nende seljalt, lisaks oli surnukehadel teisi vigastusi, samuti kehavedelikke jääke, mis kõik viitavad seksuaalrünnakule. Ka olid kõik kolm alasti.

Praegu on politseiuurijatel versioon, et 30. septembril tüdrukud tapeti ja korter süüdati, varjamaks kuritöö jälgi. Ohvrite vereanalüüs näitas, et neid oli enne surma unerohtudega uimastatud ning tõenäoliselt nad kõik kuritöö ajal magasid. Üles ärkas vaid üks neiu, kes jõudis korterist välja joosta. Tema surnukeha leiti hoovist.