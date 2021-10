Esmaspäeval ja teisipäeval oleme veel raugenud lahtilaskvas energias, kuid kolmapäeval algab jõuline kuu loomine Kaaludes - on aeg külvata seemned eesolevateks tegudeks, mis seekord saavad taha väga suure energia. Võta kindlasti omale hetk, et selgitada välja, millised on su soovid ja taotlused eesolevaks tsükliks. Pöördelised sammud on võimalikud.