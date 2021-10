The Times of India Indias avaldas video, millel jäi lennuk Delhi rahvusvahelise lennujaama lähedal Delhi-Gurgaoni maanteel ülekäiguraja alla kinni.

Uudisteportaali reporterid pöördusid kommentaaride saamiseks Air India poole ja said teada, et silla alla takerdunud lennuk oli müüdud eraisikule, kuna see oli vana ja katki. Lennumasina uus omanik ilmselt ei arvestanud selle transportimisel mõõtmeid õigesti.