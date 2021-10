3 sodiaagimärki, kes võivad ajada sind hulluks

Mõned sodiaagimärgid on oma olemuselt rohkem selged ja ettearvatavad, nii et tead, mida nendega suheldes võid oodata. Aga teised suudavad mängida su närvide ja kannatlikkusega, kuni kaotad tõesti enesevalitsuse. Nad ei tee seda meelega, aga nende olemus on lihtsalt väga muutlik ja rahutu. Tasub uurida nii päikese- kui ka kuumärki.