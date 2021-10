Mtv3 on avaldanud videoklipi, milles on väidetavalt õed Veided kiirabiautost maha astumas. Klipi juures on ka Estline sadamas olnud päästetute nimekiri.

Tantsijanna Marge Rull lükkab spekulatsiooni ümber, et need on õed Hanka-Hannika ja Hannely. «Videol olen mina, Marge Rull ja läti tüdruk.» Lätlanna nimi on Gundega Kampuse.