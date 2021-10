Rõngus otsitakse nöörilt pesunäppajat, aga mitte tema karistamiseks

Greete otsib taga inimest, kes tema kuivava pesu seast tekikoti välja valis ja endale võttis. Naisel on talle ootamatu sõnum: «Mul on sellesse voodipesu komplekti kuuluvad padjapüürid ja voodilina ka. Tule järele!»

Mäe tänava kaheksa korteriga majas on läbi aegade pesu õues kuivatatud. Seal majas pole kuulda olnud, et nöörilt varem midagi kadunud oleks. Küll on aga kaebavad läheduses elavad naabrid, et mitmeid kordi on kaduma läinud rinnahoidjaid.