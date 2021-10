Folkansambel Puuluup vallutab välisturge: erineva kultuuritaustaga piirkondades on meid hästi vastu võetud

Puuluup on viis aastat tagasi loodud kohalik nu-folk ansambel, kus mängivad muusikud Marko Veisson ja Ramo Teder. Kollekiiv andis hiljuti välja albumi, millel on 14 lugu ja kannab nime «Viimane suusataja».«Huvilised saavad plaate ka juba osta. Neid leiab kõikjal Apollo poodidest, lisaks võtame neid kaasa ka oma esinemistele,» rääkis Marko Veisson raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Mitmed plaadiesitlused on nüüdseks toimunud ja need läksid väga hästi. Saalid on olnud mitmes kohas välja müüdud ning meeleolu oli mõistagi võimas. Tuleb tunnistada, et hetkel on kutseid esinemisteks kaunis palju - päevi on isegi vähem kui pakkumisi! Alates suve algusest pole pausi olnudki,» rõõmustas mees.

Täna, rahvusvahelise muusikapäeva õhtul plaanib bänd üles astuda Narva publiku ees. «Polegi varem Narvas esinenud ja seetõttu oleme väga ootusärevuses. Mulle tundub, et linnati on publik sarnane ja seal suuri erinevuseid pole. Pigem loob atmosfääri konkreetne kontsertpaik - kas see esinemine on siis näiteks perefestivalil või kohalikus klubis,» lisas muusik.

Veisson märkis, et on esinenud Puuluubiga ka Saksamaal. Uurisime, kuidas sakslased võtsid vastu lood, mis esitatud hiiu kandlel. «Eks see kannel aitab kõvasti tähelepanu võita. Esimesed hetkel nad tõenäoliselt uudistavad just pilli ja püüavad aru saada, mis laadi muusikat me teeme. Tavaliselt on ka võõramaine publik paari loo järel üles sulanud ja tulnud kenasti meiega kaasa. Mina pole küll välismaal suurt kommunikatsiooni barjääri tunnetanud,» lisas ta.

«Väga erineva kultuuritaustaga piirkondades on meid hästi vastu võetud. Seal võib olla põhjuseid muidugi mitmeid. Uuel nädalal sõidame Taiwani esinema. Pole juba mõnda aega kusagil võõrsil käinud mängimas, nüüd on tulemas mitmeid suuremaid festivale,» sõnas Veisson.

Muusik tunnistas, et kuigi bänd on juba mitu aastat sarnastel instrumenditel mänginud, leiavad nad sellest esitusviisist endiselt ohtralt inspiratsiooni. «Hiiu kannel ja muud tehnilised vidinad pakuvad meile endiselt pinget - see on väljendusvahend. Ja võimalused pole end kaugeltki ammendanud. Hiiu kandle mängimiseks on ju nii palju erinevaid tehnikaid,» lisas ta.