NAISTEJUTUD ⟩ Kiire õpetus naistele, kuidas teha parimaid pepupilte

Raamatu «Seks ja sotsiaalmeedia» üks autoritest, Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg leiab, et alastipiltide tegemine ja jagamine aitab oma keha tagasi võita ja elus toime tulla. Seks sotsiaalmeedias on lausa teraapilise mõjuga ning häbi paksu vatiteki varjus harrastab seda pea sama palju inimesi meie keskel kui neid, kes tavalist seksi loomulikuks peavad.

Niisiis räägime meiegi, kuidas ja miks me pepupilte teeme, kellega ja kuidas neid jagame ning mida see meile andnud on. Lisaks anname mitmeid praktilisi näpunäiteid!