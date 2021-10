Personaaltreener Ele-Ly Järvepera teab, et treeningu tulemused ei pruugi sugugi unistusele vastata: «Pimesi trenni tehes on kerge ennast laiemaks treenida.Väga jäme reielihas, mida teadmatult treenides on endale küllalt lihtne kasvatada, iga naise unistus ei ole.» /FOTO: Erakogu FOTO: Erakogu