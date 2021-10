Kuu on meid vaikselt hülgamas: päevad Maal pikenevad, millalgi kaovad varjutused

Vahemaa pole pikk, see on igal aastal vaid 3,8 sentimeetrit, ja muutus on pea märkamatu. Kuid seda liikumist ei saa peatada. Gravitatsioonijõud on nähtamatud ja vankumatud ning ükskõik, mida me ka ei teeks või mida sellest arvaks, nügivad nad Kuud eemale. Miljonite aastate vältel kasvame me lihtsalt lahku.