Piltide all olid vaid nimed, nii et neil kujutatud isikute leidmiseks pidi Brown abi küsima oma isalt, kes on professionaalne sugupuude koostaja. Olemasolevaid andmeid kasutades leidsid nad fotodel kujutatud inimeste järeltulijad ja andsid albumi neile tagasi. Alles pärast seda märkas tüdruk, et tema kasutatav geneetilise sugupuu teenus näitas tema ja albumi omanike vahel perekondlikke sidemeid. Ehk et fotoalbumis olid tema enda sugulased.