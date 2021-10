Hotell keeldus juhtunut omaks võtmast, väites, et koristaja on šokolaadi maha ajanud. Isegi peale reisibüroo kontakteerumist hotelliga ei olnud nad nõus äsjaabiellunute eest vabandama ega neile teist tuba pakkuma. Lisaks selgus, et toas ei tööta konditsioneer ja paarile ei antud teist uksevõtit. Mitte just unelmate algus mesinädalatele.