OKTOOBRI ÜLEVAADE ⟩ Toimub suurim pöördepunkt aastas ning suhted saavad uue energia

Oktoober on selles aastas pöördeliseks ajaks, mil retrograadsed planeedid hakkavad viimaks taas direktiivseks muutuma - see tähendab, et tasapisi hakkab energia seestpoolt väljapoole pöörduma ning uusi maid kompama. Meie fookus on olnud tugevalt sisemistel protsessidel ning mineviku otsuste üle vaagimisel. Paljud arusaamad on saanud meie sees küpseda, nii et oleksime valmis uute suundadega eksperimenteerima ja edasi liikuma. Oleme väljumas lagunemise perioodist ja sisenemas uude ehitamise perioodi.